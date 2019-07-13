إليسا تردّ بقوة على مدير مهرجان قرطاج الدولي بعد مهاجمتها

أثيرت أزمة بسبب استمرار غياب إليسا لسنوات طويلة عن الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج الدولي في تونس، بعد انتقاد مدير المهرجان لها على الهواء وكشفه عن استبعادها.

بدأت الأزمة بعد تصاعد التساؤلات حول غياب إليسا عن الدورة 55 من مهرجان قرطاج والمنطلقة هذا الشهر، وبخاصة بعد تصريح إليسا الأخير برغبتها في الغناء في تونس ومناداة جمهورها بوجودها في هذه الدورة بعد غيابها عن المهرجان منذ 2009، ورد مدير المهرجان في لقاء إذاعي أخير أنه لا يتعاقد مع إليسا لأنها لا تعجبه وفضل عليها عدد من المطربين مثل نجوى كرم وعاصي الحلاني وشيرين عبدالوهاب.

وأثار تصريح مدير مهرجان قرطاج الجدل وكذلك غضب جمهور إليسا، وردت في البداية بطريقة غير مباشرة بنشر فيديو من آخر مشاركة لها في مهرجان قرطاج، واستعرضت تفاعل الجمهور معها وحفظه لأغانيها للرد على انتقادات مدير المهرجان قبل أن تعلق بطريقة مباشرة بتغريدة قالت بها: "الناس بتروج وتيجي وإليسار بتبقى ملكة قرطاج".

واعتبر جمهور إليسا ردها أقوى رد على انتقادات مدير المهرجان واستبعادها منه، وفي نفس الوقت تعوض إليسا غيابها عن مهرجان قرطاج بلقاء جمهورها في تونس بعدة حفلات أخرى هذا الصيف، والتي أعلنت عنها مؤخرا وتحيي 3 حفلات تبدأها بحفل في مهرجان قفصة في 29 يوليو الجاري، وحفل في مهرجان منستير في 31 يوليو وحفل أخير في مهرجان قابس في 1 أغسطس المقبل.

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