تايلور سويفت تتصدَّر قائمة الأشخاص الأعلى أجرًا في مجال الترفيه

تصدّرت المغنية الأميركية تايلور سويفت قائمة الأشخاص الأعلى أجرًا في مجال الترفيه، بفارق ضئيل عن اثنين من عائلة كارداشيان، وهما كايلي جينر، ومغنّي الراب كاني ويست.

وضمّت قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير الأعلى أجرًا نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل، جنبًا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران.

وكسبت سويفت، بدعم من جولتها وألبومها في 2018 «ربيوتيشن»، ما يُقدَّر بنحو 185 مليون دولار لتحلّ في المرتبة الأولى، وفق ما نقلت «رويترز».

وتصدرت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عامًا القائمة في 2016 أيضًا بعد جولتها وألبومها الأعلى مبيعًا «1989».

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وحلّت جينير (21 عامًا)، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، في المركز الثاني بعد تقديرات بتحقيقها 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصّصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل والتي تعمل عبر الإنترنت، وحقّقت رواجًا كبيرًا.

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