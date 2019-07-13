شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الملك لير" فى جدة.. وغدا مؤتمر صحفى لـ يحيى الفخرانى وأبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مدينة جدة ظهر اليوم السبت، النجم الكبير يحيى الفخرانى وأبطال مسرحية "الملك لير" للمملكة العربية السعودية، لبدء البروفات استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءاً من الأربعاء القادم على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر الجنوبية فى إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافى.

من المقرر أن تعقد أسرة العمل مؤتمرا صحفيا حاشدا غدا الأحد داخل أحد الفنادق بمدينة جدة للكشف عن تفاصيل العروض.

وأوضح المخرج مجدى الهوارى المشرف الفنى على العرض أن العمل يجرى على قدم وساق منذ انتهاء عروض مسرحية "٣ أيام فى الساحل" بجدة للنجم محمد هنيدى الأسبوع الماضى، للانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال العرض والبروفات للملك لير.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.