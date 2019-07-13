شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم يحققون أعلى إيراد فى تاريخهم الفنى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستمر أفلام عيد الفطر في حصد مزيد من الإيرادات منذ طرحها ، حيث يتصدر فيلم " كازابلانكا" الإيرادات ويأتي بعده فيلم "الممر" ثم بعد ذلك بفارق كبير فيلم " سبع البرمبة".

وتمكن بعد النجوم المشاركين بأفلامهم في العيد من كسر إيرادات أفلامهم السابقة و تحقيق إيرادات هي الأعلى في تاريخهم في السينما وهم .

أمير كرارة

تمكن أمير كرارة حتي الآن بفيلمه " كازابلانكا " من حصد إيرادات وصلت إلى 68.861718 منذ طرحه في أول أيام عيد الفطر الماضي ، حيث وصل الفيلم إلى أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم البدلة الذي حقق في عيد الاضحي الماضي 67 مليونا و 280 ألف جنيه.

حيث حقق " كازابلانكا " أول أيام عيد الفطر إيرادات 6 وصلت ل ملايين و722 ألف جنيه ليسجل أعلى ايراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، ليعود – ثانى أيام العيد – ويكسر الرقم الذى حققه أول يوم بعد تخطيه 8 ملايين جنيه و51 ألف ويسجل رقما قياسيا جديدا، كما تخطى أيضًا فيلم "هروب اضطرارى" الذي لعب فيه دور البطولة مع النجم أحمد السقا والذى حقق 6 ملايين 335 ألف جنيه منذ عامين.

أحمد عز

وحقق النجم أحمد عز بعد خمسة أسابيع عرض لفيلمه "الممر" إيرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه، ليكسر بذلك إيرادات فيلمه "الخلية" الذى كان يعد أكثر أفلام عز تحقيقا للإيرادت54 مليون جنيه وقت عرضه.

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ولكن يعد أعلى إيراد يومي حققه عز في تاريخه كان في فيلم " الخلية " ، بعدما بلغت إيراداته نحو 6 ملايين و188 ألفا و941 جنيه.

ويسعى عز من خلال فيلمه "ولاد رزق 2 –عودة أسود الأرض" الذي سيطرح في عيد الأضحي المقبل إلى تخطي حاجز ايراداته اليومية التي حققها في فيلم " الخلية " ، بل وتخطي إيرادات فيلم " الممر" لتصبح الأعلى في تاريخه.

غادة عادل

تعيش الفنانة غادة عادل حالة انتعاشة كبيرة في السينما ، حيث حققت أرقام قياسية جديدة تضاف لتاريخها في السينما ، وتمكنت من كسر رقمها في فيلم "هروب اضظرارى" والتي حققت به أعلي إيراد يومي منذ عامين حيث حصد الفيلم 6 ملايين 335 ألف جنيه في يوم واحد ، لتأتي في عيد الفطر الماضي وتكسر هذا الرقم بفيلم " كازابلانكا " الذي حقق أول أيام عيد الفطر الماضي إيرادات 6 وصلت ل ملايين و722 ألف جنيه لتسجل أعلى ايراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، وتعود – ثانى أيام العيد – وتكسر الرقم التى حققته أول يوم وتحصد 8 ملايين جنيه و51 ألف جنيها.

لم تكتف غادة بذلك بل وصل إيرادات " كازابلانكا" إلى 68.861718 ليصبح أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية ، ويتخطي إيرادات فيلمها " هروب إضطرارى" الذي حقق 53 مليون جنيها وقتها.





رامز جلال

تمكن رامز جلال من تحقيق إيرادات بفيلمه " سبع البرمبة " وصلت لحوالي 30 مليون جنية ، لتصبح بذلك هي الإيردات الأعلى في تاريخه بعدما كان فيلم " رغدة متوحشة" هو الأعلي إيرادات له حيث كان قد حقق إجمالى إيرادات 20 مليونا و182 ألفا و441 جنيها بعد عرض 14 أسبوعا للفيلم.