شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر والدة برادلى كوبر بالقلق من عدم رؤية حفيدتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت احدي المواقع العالمية أن جلوريا كامبانو والده نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر تواصلت مع السوبر موديل و النجمة إيرينا شايك و هي والده ابنة كوبر و ذلك لكي تتأكد جلوريا من أنها ستتمكن من رؤية حفيدتها البالغة من العمر عامين بعد انفصال الثنائي كوبر وشايك ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع احدي المقربين من برادلي كوبر و الذي نفي تماما ما تردد و وصفه بالقصة الوهمية فلم تشعر والدة الممثل الشهير بالقلق إزاء منع شايك رؤية الطفلة.

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير يؤكد أن والدة برادلي كوبر تعمل بجد للبقاء على علاقة طيبة مع إيرينا شايك لأنها لا تريد أن تخسر فرص قضاء وقت ممتع مع حفيدتها " ليا " ، وأشار مصدر للموقع أنها تسعي للبقاء في جهة محايدة حتي ى تبدء المشاكل بينها و بين شايك و بذلك لا تستطيع أن تري الطفلة أو تقضي وقت مميز معها .