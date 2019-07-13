شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن ساخرا من تحدى مرحلة الشيوخة: "صحيت لقيت الناس كلها عواجيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد محسن، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن خوض عدد من الفنانين والغناء تحدى العمر والذى يظهرهم فى مرحلة الشيخوخة. وكتب تعليق: "صحيت لقيت الناس كلها عواجيز، أنا نمت أد ايه حد يفهمنى اللى بيحصل". Advertisements يذكر أن محمد محسن لأول مرة حيث يقدم حفلا ضمن حفلات مهرجان الحمامات الدولى بتونس يوم 4 أغسطس ومن المقرر أن يغنى محسن عددا من الأغانى الطربية لعبد الحليم حافظ ووردة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه منها في قلبي مكان، تلغراف.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد محسن ساخرا من تحدى مرحلة الشيوخة: "صحيت لقيت الناس كلها عواجيز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.