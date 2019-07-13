وفاة شقيقة المخرج عاطف شكري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفيت نجاة، شقيقة المخرج عاطف شكري، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.
وأعلن شكري عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "بعد صراع طويل مع المرض اللعين، توفيت شقيقتي الغالية نجاة، نرجو الدعاء لها".
وأخرج عاطف شكري فيلمي "الفندق"، و"قشطة يايا"، كما عمل مساعد مخرج في أعمال تلفزيونية منها أوان الورد، بين شطين ومية، وفيلم خريف آدم، وفيلم فتاة من إسرائيل، كما مثل في فيلم أبو كرتونة، وفيلم بيت القاصرات، وفيلم لعبة الانتقام.
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