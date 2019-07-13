فيديو| دينا تعلم السيدات الرقص داخل أحد الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

نشرت الفنانة والراقصة دينا، عبر حسابها على "إنستجرام" فيديوهات لها في أثناء تدريسها لحصص رقص لمجموعة من الفتيات داخل إحدى قاعات أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وعلقت دينا على الفيديو: "يحدث الآن"، وتفاعل معها الكثير من متابعيها، وأبدوا إعجابهم بالأمر.

يذكر أن آخر أعمال دينا التليفزيونية كان مسلسلي "نسر الصعيد ورحيم"، اللذين تم عرضهما في رمضان قبل الماضي.