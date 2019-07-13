صور| أحمد زاهر بعد تحدي العمر: "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: خاض الفنان أحمد زاهر، تجربة تحدي العمر الذي انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر زاهر، صورة تخيلية بعد خضوعه للتحدي عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" وعلق عليها: "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام" كان عدد من الفنانين خاضوا التحدي، منهم ريم البارودي ونادين نجيم، وساموزين، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، ومحمد رشاد، وإدوارد.

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