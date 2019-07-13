مي كساب عن "تحدي العمر": "مستعجلين ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت الفنانة مي كساب تحدي العمر، الذي شارك فيه العديد من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وكتبت تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "مستعجلين على العجز ليه ما هو جاي جاي، اتمسكوا بالعمر وعيشوا اللحظة الحلوة، اللي بيروح ما بيرجعش".

جدير بالذكر أن مي كساب أطلقت مؤخرًا ألبومها الجديد" أنا لسه هنا"، الذي يضم 11 أغنية، والذي تعاونت فيه مع زوجها أوكا.