خاص| أزمة مادية تحاصر "اللعبة" وتهدد استكماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رغم عودة مسلسل "اللعبة" إلى البلاتوهات، بعد توقفه قبل شهر رمضان الماضي، إلا أن هناك حالة من التذمر لدى أبطال العمل، لعدم حصولهم على باقى مستحقاتهم المالية من الشركة المنتجة.

وقال الفنان سامي مغاورى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك مشاكل وأزمات في مسلسل "اللعبة" للمنتج أمير شوقي، بسبب عدم صرف مستحقات الفنانين بالعمل رغم اقتراب انتهاء التصوير.

وتابع مغاوري "أن أغلب الفنانين المشاركين بالمسلسل يتبقى لهم ما يقرب من 75% من أجرهم".

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وأضاف: "المنتج متعثر ماديًا.. والممثلين متذمرين.. والمنتج مختفي ومش بيرد علي مكالمات الممثلين.. خايف يشوفهم يطالبوه بمستحقاتهم".

وأشار إلى أنه يتبقي له 6 أيام فقط، وينتهي من تصوير دوره بالمسلسل، مشيرًا إلى أن تعطل التصوير يقف عائقًا أمام التزاماته وإرتباطاته بالسفر خارج البلاد.

يُذكر أن مسلسل "اللعبة" توقف عن التصوير قبل أيام من انطلاق الموسم الرمضاني 2019، لأسباب إنتاجية، ليخرج بعدها من السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته شيكو، هشام ماجد، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث "اللعبة" في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مي كساب، نسرين أمين، أحمد فتحي، سامي مغاوري، ومحمد ثروت.