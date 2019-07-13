وليد توفيق ينشر صورة من عزاء والدة مروان خوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
استقبل الفنان مروان خوري العزاء في والدته التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وذلك في دار رعية كنيسة السيدة عشميت بلبنان.
ونشر الفنان وليد توفيق صورة عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقدم واجب العزاء ويجلس إلى جوار مروان خوري.
ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء اليوم السبت وغدًا الأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت، من الساعة الحادية عشرة وحتى السابعة مساءً.
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