بشرى عن تحدي العمر: "اشمعنى أنا.. ما كله بيلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خاضت الفنانة بشرى، تجربة تحدي العمر الذي انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بشرى، صورة تخيلية وهى في سن الـ 50 ثم الـ 80، بعد خضوعها للتحدي عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "اشمعنى أنا.. ما كله بيلعب.. ألعب أنا كمان".

كان عدد من الفنانين خاضوا التحدي، منهم "أحمد فهمي، ريم البارودي، نادين نجيم، ساموزين، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، ومحمد رشاد".

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