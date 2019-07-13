شاهد: حماقي يشعل أجواء الدرة .. وأنغام بين الحضور

أشعل الفنان محمد حماقي أجواء حفلته الثانية في موسم جدة، أمس (الخميس)، في درة العروس وسط حضور جماهيري كبير، تجاوز حضور حفلته الأولى في المسرح الروماني قبل أسبوعين. والتقى حماقي جمهوره بجدة للمرة الثانية هذا الصيف في موسم جدة، بعد حفلته الأولى الشهر الماضي التي انتهت تذاكرها سريعاً مما شجعه لتعويض جمهوره بحفلة جديدة في درة العروس برعاية هيئة الترفيه.

واستهل حماقي حفلته بأغنية «طمنوني عليه»، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وقدم بعدها أغنية «خد عقلي»، وتوالى بعد ذلك في تقديم وصلاته الغنائية المتنوعة من ألبومه الأخير وألبوماته السابقة، ومنها «ما بلاش، وناويها، وواحدة واحدة، وافتكرت»، بالإضافة إلى عدد من أغنيات ألبومه الأخير «كل يوم من ده». وشهدت الحفلة حضورا جماهيريا كبيرا من جمهور حماقي الذين تفاعلوا مع أغانيه داخل الحفلة وعلى مواقع التواصل، وشهدت الحفلة مفاجأة بحضور أنغام وزوجها في كواليس الحفلة لدعم حماقي. وكانت أنغام قد أحيت حفلة في موسم صيف الباحة مع الفنان محمد عبده، وحرصت على حضور حفلة حماقي في موسم جدة برفقة زوجها.

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