شاهد.. نجوم الفن يخوضون تحدي العمر

تمكن تطبيق "Face app"، من إشعال السوشيال ميديا، تزامنًا مع تحديثه الأخير، و الذي شاهد إقبال مستخدمى الإنترنت على ذلك التطبيق الذى يقدم صورة للشخص بعد 60 عامًا،

وفي الآونة الأخيرة تداول عدد كبير من نجوم الفن و المشاهير بمشاركة صورهم مع جمهورهم من رواد مواقع السوشيال ميديا في مصر

والوطن العربي، الذي قدمها التطبيق في لفتة جديدة من إبداعات التكنولوجيا التي وصل إليها الإنسان في العصر الحديث.

ويعمل التطبيق من خلال الذكاء الاصطناعي ويقرأ معلومات الصورة ووجه المستخدم؛ لتحويله إلى الشكل الاقرب عند مرور 60 عام وسط

إقبال كبير من مستخدمي الإنترنت لتحميل التطبيق الجديد الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد في السطور التالية أبرز هؤلاء المشاهير:-

النجم تامر حسني:

النجم كريم عبد العزيز:

الفنان أحمد زاهر:

الفنان رامي جمال:

الفنانة بشرى:

النجم خالد سليم:

المطرب أدهم سليمان:

الفنان إدوارد:

المطرب مينا عطا:

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الفنانة سما المصري:

الفنانة ريم البارودي:

الفنان هاني عادل:

النجم ظافر العابدين:

النجم طارق لطفي:

الفنان أحمد عصام:

المطرب محمد السالم:

المذيعة نهى نبيل:

باند كايروكي الغنائي:

الفنان محمد محمود عبد العزيز:

الفنانة الصاعدة نور إيهاب:

