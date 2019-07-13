الأسبوع المقبل.. ميرفت أمين تستأنف تصوير " قيد عائلى 2 "

تستأنف الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها، ضمن أحداث المسلسل الدرامي "قيد عائلي2"، الأسبوع المقبل.
يتناول العمل الدرامي عدة قضايا اجتماعية، من ضمنها قضايا المواريث، والمشاكل الأسرية المتواجدة في مجتمعنا هذه الفترة.
و تم عرض الفصل الأول من المسلسل في شهر مارس الماضي، على قناة "DMC" الفضائية وتضمن 25 حلقة.
"قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويشارك
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