شاهد..لاميتا فرنجية فى أحدث جلست تصوير

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" صور لها اثناء جلست تصويرها الأخيرة. ظهرت لاميتا بشكل جديد مما أدى إلى تفاعل الجمهور معها إعجابهم بالصور. معها إعجابهم بالصور. يذكر أن آخر ما قدمته النجمة هو فيلم بنت من دار السلام و شاركها كل من راندا البحيرى،محمود الجبلاوى، وإخراج طونى نبيه.

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