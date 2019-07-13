رامي صبري.. موهبة أجبرت عمر طاهر على كتابة الأغاني

مطرب موهوب يعتمد على أدائه المميز من أجل الوصول إلى جمهوره فى " رحلة فنية " ناجحة إستمرت لـ 13 عامًا حاملة داخلها أعمالًا غنائية عنوانها الإبداع؛ لتميز صاحبها فى اختيار الكلمات و الألحان بنفسه و اهتمامه بتقديم موضوعات غنائية هادفة، تناسب جميع الأجيال التى تعشق الموسيقى و الغناء، و ينتظر أن يضيف إلى رحلته ألبومًا غنائيًا مختلف يطرح في صيف 2019 مطلع " أغسطس " المقبل .

طموحاته منذ الصغر

ولد رامي صبري ونشأ في القاهرة وكان طموحه منذ الصغر أن يصبح فنانًا مشهورًا قبل تخرجه في أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، بدأت مسيرة رامي صبري الموسيقية بتلحين بعض الأغاني لمطربين أمثال عامر منيب، شيرين عبد الوهاب، فضل شاكر، ومع نجاح هذه الأغاني بدأ اسم الفنان يلمع في الساحة الفنية .

بدايته فى عالم الغناء

فى عام 2005 ألتقى بالمخرج طارق العريان، الذي أعجب بمواهبه الفنية وقرر تبنيه فنيًا، وإنتاج ألبومه الأول حبيبي الأولاني مع تصوير ثلاث أغاني منه على طريقة الفيديو كليب "حبيبي الأولاني"، "مش أنا" و"بحبك" وحققت هذه الأغاني بالإضافة إلى التي لم يتم تصويرها مثل "الف ما شاء الله عليك" و"هتبعد يوم" و"لا يا قلبي" و"ليالي" نجاحًا لافتًا، و بعد نجاح هذا الألبوم بدأ في إجراء حفلات فنية شبابية.

كما شارك في عدة حفلات أخرى كحفلات دفعات التخرج وحفلات الجمعيات والمؤسسات، من هنا بدأ نجاح المطرب الفني، وأضحى مطربًا من المطربين الشباب المشهورين في مصر،

وتزامن هذا الأمر مع ظهوره الإعلامي في عدة برامج حققت مشاهدات عالية في الوطن العربي مثل تاراتاتا ونغم وسكوت حنغني .

رفضه دخول عالم التمثيل

عرضت عليه سيناريوهات لأفلام سينمائية ولكنه رفض تلك العروض، مبرًرا ذلك برغبته في التركيز على مشواره الغنائي و برغبته في أن يكون "طارق العريان" هو مخرج فيلمه الأول.

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حكاية ألبوماته الغنائية

في سنة 2008 ، بذل المطرب جهودًا كبيرة في سبيل طرح ألبومه الثاني|، ولكنه تعرض للعديد من المشاكل منها أن الألبوم تعرض للقرصنة وانتشرت موسيقاه على شبكة الأنترنت، وأجّل طرح الألبوم عدة مرات، ما جعل المطرب في سباق مع الوقت ؛ليتمكن من تأليف وتلحين أغانٍ جديدة للألبوم؛ لطرحه حتى تمكن من ذلك أخيرًا صيف 2008، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا جماهيريًا، وعلى مستوى المبيعات رغم ضعف الدعاية الإعلانية التي صاحبت الألبوم، والتي اقتصرت على التلفزيون وبعض البوسترات .

تميزه فى الكليبات المصورة

صور رامي صبري أغنية "كلمة" من إخراج طارق العريان وحققت تلك الأغنية نجاحًا باهرًا واحتلت المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية اتبعها بتصوير دويتو من حفل رفقة الفنانة أصالة نصري زوجة طارق العريان وهو "مش فاكر ليك"، وبعدها كل من "الكلام كلو عادي" و"جوايا هتعيش".

كما أطلق ألبوم وأنا معاه عام 2013

من إنتاج محسن جابر في أول تعاون بينهم وحقق الألبوم نجاح ضخم ومن أكثر الأغاني التي حققت نجاح ضمن أغاني الألبوم " مسألتنيش " و " مش فارق " و " مع الأيام " كما صوّر رامي صبري من الألبوم أغنيتين بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر سامي في دولة التشيك وهم " وأنا معاه " و "برتاح ".

وفي ثاني تعاون بينه وبين شركة مزيكا أطلق ألبوم " أجمل ليالي عمري " عام 2015 وحقق نجاح منظور وسط الألبومات التي صدرت في نفس الوقت وحققت أكثر من أغنية ضمن أغاني الألبوم نجاح جماهيري ضخم ومنهم " وعد مني " و " نفسها تشوفني " و " في كل مكان " وغيرهم كما صور مع المخرج موسى عيسى في دبي أغنية " أجمل ليالي عمري " وأغنية " تعالي " التي انتشرت بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ضخم .

ألبوماته

" حبيبي الأولانى 2006 ، غمضت عينى 2008 ، و أنا معاه 2013 ، أجمل ليالى عمرى 2015 ، الراجل 2017 " .

حكاية " حبيبي الأولانى " مع الكاتب عمر طاهر

لم يعتاد الكاتب عمر طاهر على كتابة الأغانى و كان رامى صبري هو السبب الرئيسي فى دخوله عالم الغناء، عندما قام بدعمه و كتب له أول أغنياته " حبيبي الأولانى " عام 2006 و الذى قال " طاهر " أنها لا تمثله أو تشبه قصة معينة مر بها فى حياته، و إنما تمثل الفنان رامى صبري بشكل شخصى ، و قام أيضًا " طاهر " بكتابة أغنية أخرى له بعنوان " سكتى ليه " ، و كانت هذه الأغنيات هى أولى خطواته فى عالم الغناء بعيدًا عن تميزه فى كتابة الأفلام و المقالات و الروايات و البرامج .