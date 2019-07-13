ميغان ماركل أثرت العائلة المالكة بملايين الدولارات

متابعة بتجـــــــــــرد: زاد دخل العائلة المالكة من بيع الهدايا التذكارية التي تحمل رموز العائلة المالكة لبريطانيا العظمى لعام 2018 بعدة ملايين من الدولارات. أصبحت دوقة ساسكس ميغان ماركل عاملا رئيسيا للأرباح، بحسب ما نقلته صحيفة “ذي ديلي إكسبرس”. هذا وباعت بريطانيا عام 2017 لوحات تذكارية ودمى الدببة بمبلغ قدره 18.2 مليون جنيه استرليني أما في عام 2018 فقد باعتها بمبلغ قدره 21.7 مليون جنيه استرليني. وزادت المبيعات التذكارية إثر حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري بالإضافة إلى ولادة لوي، المولود الثالث للأمير وليام وكيت ميدلتون. يذكر أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، أنفقت حوالي 650 ألف دولار على ملابسها في أثناء حملها الأول.

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