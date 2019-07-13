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شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى وغسان صليبة يعيدان مسرحية "ملوك الطوائف" بمهرجان قرطاج الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا فريق عمل مسرحية " ملوك الطوائف " وهم الموسيقار أسامة الرحباني والمطربة هبة طوجي والفنان غسان صليبة بتونس استعدادا لتقديم العرض المسرحي الغنائي "ملوك الطوائف" الدي سيعرض في يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 يوليو 2019 بالمسرح الروماني بقرطاج.
«ملوك الطوائف» مسرحية غنائية، تتحدث عن صراع ملوك الطوائف في الأندلس بين بعضهم البعض، وقد باتت من كلاسيكيات المسرح الغنائي العربي، ألّفها ولحنها الراحل الكبير منصور الرحباني عام 2003 وجالت على أكثر من بلد عربي، بعد أن عُرضت في لبنان لفترة لمدة عام كامل .
هذا العمل الذي سيعرض في قرطاج، سيكون من بطولة غسان صليبا وهبة طوجي، وهو من إنتاج مروان، غدي، وأسامة الرحباني وإخراج مروان الرحباني.
وتستعيد هبة طوجي مباشرة بعد قرطاج جولتها العالمية مع فريق «نوتر دام دو باريس»، حيث يبدأ عرض العمل في الصين، وتحديداً في شانغهاي وبكين وبيجينج وجوانزو.
اسامة الرحباني يصل تونس استعدادا لحفله بمهرجان قرطاج
اسامة الرحباني
هبة طوجي تصل مطار تونس استعدادا لحفلها بمهرجان قرطاج
هبة طوجي تقدم حفلا بمهرجان قرطاج الدولي
هبة طوجي وأسامة الرحباني في مطار تونس
هبة طوجي وغسان صليبة في تونس
يذكر أن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 قد افتتح أمس 11 يوليو بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشيكوفيكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعي يوم 20 أغسطس .
والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونسية عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية كما يشارك فيه كم كبير من نجوم الغناء مثل كارول سماحة وعاصي الحلاني وغالية بن علي وفرق من كل الدول العربية ومن أربع قارات مختلفة .
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