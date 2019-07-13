شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيد شيران يكشف عن كواليس كليبه الاخير " Antisocia" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي إيد شيران علي صفحته الشخصية بموقع التواصل ااجتماعي الشهير " إنستجرام " عن مقطع فيديو قصير أظهر جانب من كواليس استعداده لتصوير كليبه " Antisocial " و الأغنية هي واحدة من أغنيات ألبوم إيد شيران الجديد " No.6 Collaborations Project " . فقد ظهر إيد شيران البالغ من العمر ( 28 عام ) خلال مساعدة سيدتين له ضمن فريق عمل الكليب لارتداء شعر مستعار "كيرلي " و هو اللوك الذي فاجئ الكثيرين بمجرد ظهوره علي الشاشة بالكليب الذي تعاون فيه مع نجم الراب الشهير ترافيس سكوت ، والكليب من اخرج ديف مايرز .

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