شاهد.. أمير كرارة فى مرحلة "الشيخوخة".. والجمهور: "شكلك هيرو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أمير كرارة عن "تحدي الشيخوخة" أو ما يطلق عليه FaceApp Challenge الذي لاقى رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وحرص كرارة على ظهوره بصورتين ظهر فيهما فى مرحلة الشيخوخة وانهالت تعليقات الجماهير عليه معلقين "خواخة".. شكلك هيرو.. عجوز بس قمر.. إيه النجومية دى.. باشا مصر الخواجة، وغيرها من التعليقات.

Advertisements يشار إلى أن آخر أعمال النجم أمير كرارة، فيلم كازابلانكا الذى يعرض حاليا فى السينمات وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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