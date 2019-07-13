شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تصالح لطيفة بـ 7 حفلات فى 17 يوما.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت النجمة التونسية لطيفة من تعرضها لحملات غير مبررة أو مفهومة الفترة الماضية منعتها من الغناء وإقامة حفلات داخل بلدها منذ 9 سنوات، وحتى بعد أن أعلنت على حفل لها فى افتتاح مهرجان صفاقس وحفل آخر فى ختام مهرجان بنزرت يوم 20 أغسطس المقبل، ألغى المنظمين الحفلين رغم أن التذاكر حجزت بشكل رسمى من قبل الجمهور التونسى ولم يوضحا الأسباب لها فى أسباب ذلك.

وباءت محاولات لطيفة بالفشل طوال هذه الفترة حتى انها قابلت وزي الثقافة التونسى وعرضت عليه إقامة حفلات خيرية لصالح بلدها تونس، وأن يذهب أجر هذه الحفلات لصالح بناء المستشفيات والمدارس والطرق والكبارى وخلافه، لكنه رفض بشكل قاطع هذه المبادرة منى.

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ولكن لطيفة شنت هجوما على وزير الثقافة هذه المرة عبر حساباتها الشخصية، لتنجح هذه المحاولة بعد الضغط الإعلامى الذى انتشر فى كافة المنافذ الإعلامية والصحفية، وأعلنت لطيفة 4 أيام عن إقامة عدة حفلات داخل بلدها تونس عددها 7 حفلات ستقام خلال فترة 17 يوما، وهو الامر الذى أسعدها بشكل كبير.

ويأتى جدول هذه الحفلات التى ستحييها لطيفة داخل تونس كالتالى : حفل بمهرجان قرطاج يوم 19 يوليو الجارى وحفل ىخر بمهرجان تستور 22 يوليو الجارى وحفلات بمهرجانات بنزرت 23 يوليو الجارى و قابس 26 يوليو الجارى و المنستير 28 يوليو الجارى و المهدية 31 يوليو الجارى و طبرقة 4 أغطسطس المقبل

وفى جانب آخر تحرص النجمة التونسية لطيفة فى الاحتفال بعد كل مباراة يخوضها نسور قرطاج فى بطولة أمم أفريقيا المقامة على أرض مصر من خلال نشرها بعض الصور المتعلقة ببلدها والذى يدل على وطنيتها ومدى حبها ودعمها للبلد التى دعمتها منذ بداية مشوارها الفنى.