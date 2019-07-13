وليد توفيق يوجه رسالة إلى محمد رمضان

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 05:46 مساءً - نشر المطرب اللبناني ” وليد توفيق ” صورة جمعته بالفنان المصري ” محمد رمضان ” عبر صفحته الشخصية على موقع ” إنستجرام ” خلال تواجدهما في العاصمة اللبنانية بيروت لحضور فعاليات حفل ” بياف اللبناني ” في نسخته العاشرة .

وأعرب الفنان وليد توفيق عن حبه لمحمد رمضان وكتب معلقا على الصورة : ” مع الصديق الرائع نجم مصر محمد رمضان في بيروت ” .

وفاز محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل ” زلزال ” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي .

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كما فاز بجائزة عن فيديو كليب أغنيته ” مافيا ” .