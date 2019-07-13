بعد نجاح أغنيتها الأخيرة.. نشوى مصطفى تتلقى عروضًا لإحياء أفراح

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد الأغنية الناجحة التي قدمتها الفنانة المصرية نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن، والتي أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئت الفنانة باتصال تليفوني.

نشوى كشفت من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، أنها تلقت اتصالًا من متعهد حفلات، طلب منها أن تقدم أغنية لعريس وعروسه في حفل زفاف، وأكد لها أن الأمر سيصبح ظاهرة، وأنها ستحيي أكثر من 20 عرس في الشهر.

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الفنانة المصرية أكدت أنها اعتذرت عن العرض، وأكد للمتصل أنها ليست وظيفتها ولكنها قدمت أغنية ابنها فقط لإسعاده وإسعاد أسرتها، ولكنها فوجئت باتصاله مرة ثانية ليؤكد لها أن والدة العروس ستدفع لها المبلغ الذي تريده.

وحرصت نشوى على تقديم أغنية خاصة لنجلها بمناسبة حفل زفافه، وجهت فيها العديد من النصائح لزوجته منة، حول أكثر الأشياء التي يحبها نجلها، كما حذرتها من إغضابه وإلا ستصدى لها بدور الحماة.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد احتفلت بزفاف نجلها وسط حضور عدد من النجوم ومنهم الفنان ماجد الكدواني، وعلي ربيع، ولقاء سويدان، وابنتها الفنانة الشابة جومانا، ومنال سلامة، وإيمي سالم، وإدوارد، ورانيا فريد شوقي، ومحمد عبدالرحمن “توتا” وأنوشكا، وعزة مجاهد، وغيرهم.