متابعة بتجــــــــــرد: يعد النجم سلمان خان أحد أبرز نجوم بوليوود، حيث نجح في ترك بصمته وإنشاء قاعدة جماهيرية ضخمة. وبالإضافة إلى أعماله الفنية، يعرف سلمان بأنه أشهر عازب في بوليوود.
وفي أحدث ظهور له، أثار سلمان خان جدلًا واسعًا، حيث أقام احتفالية مميّزة في منزله بمناسبة عيد ميلاد حبيبته السابقة، الممثلة “سانجيتا بيجلاني”.
وكشفت مجلة “ومانز إيرا” أنه سبق وارتبط سلمان بسانجيتا وكانا يستعدان للزواج أيضًا، ولكن الأمور لم تسر على ما يرام بينهما وانتهى بهما الأمر بالانفصال، ومع ذلك احتفظ الثنائي بصداقتهما القوية حتى الآن ولم يؤثر الانفصال على مستقبلهما كصديقين حميمين.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الانفصال.. سلمان خان يحتفل بعيد ميلاد حبيبته السابقة في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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