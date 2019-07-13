خاص.. رابح ماجر يرشح الجزائر للتتويج بأمم أفريقيا ويوجه رسالة لبلايلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد رابح ماجر أسطورة المنتخب الجزائري ونادي بورتو البرتغالي السابق، بالمستوى الذي يقدمه "محاربو الصحراء" خلال منافسات النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019"، لافتا إلى أن كتيبة المدرب جمال بلماضي تعد الأقرب للتتويج باللقب.

ونجح منتخب الجزائر في التأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال ماجر في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "سعيد للغاية بالتأهل لنصف النهائي، لقد كان اختبارا صعبا أمام كوت ديفوار، الآن خطوة واحدة تفصلنا عن مباراة التتويج، بكل حياد أرشح الجزائر للفوز بالكأس بعد غياب لسنوات طويلة".

وقاد ماجر منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أفريقيا عام 1990، بعدما سجل هدفين وحصل على لقب أفضل لاعب خلال تلك البطولة.

وأضاف "أشكر كل لاعبي الجزائر وكذلك المدرب جمال بالماضي على الروح القتالية والدفاع عن الوطن بشكل أكثر من رائع".

وظهر أكثر من لاعب بمنتخب الجزائر وهو يبكي، إضافة إلى بلماضي، المدير الفني للفريق، خلال مواجهة كوت ديفوار، على استاد "السويس الجديد" مساء الخميس.

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وحرص ماجر على توجيه رسالة ليوسف بلايلي لاعب "الخضر" بقوله "كنت على قدر المسؤولية، عليك أن تنسى الماضي وتفكر في المستقبل الكروي العظيم الذي ينتظرك".

وكان بلايلي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عامين في عام 2015 بسبب وجود مادة محظورة في عينة سحبت منه خلال مشاركته مع فريق اتحاد العاصمة بدوري أبطال أفريقيا آنذاك.

ورغم ذلك، عاد بلايلي بعد الإيقاف واستطاع تقديم مستوى متميز مع المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا، وسجل هدفين أمام السنغال وغينيا حتى الآن.

واختتم ماجر تصريحاته بقوله: "مواجهة نيجيريا صعبة للغاية؛ نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها هذا الفريق القوي، ووجود جهاز فني معهم منذ فترة طويلة، لكن كلنا ثقة في رجال الجزائر".

وشارك رابح ماجر مع المنتخب الجزائري في 77 مباراة دولية، سجل خلالها 26 هدفا.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نيجيريا الأحد ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على استاد القاهرة الدولي، بحثا عن خطف بطاقة العبور للمباراة النهائية 19 يوليو/تموز.