شكرا لقرائتكم خبر عن السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، يوم الخميس، الماضى، الممثل العالمى الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دى كابريو، بصحبة صديقته صاحبة الـ 22 عاماً كاميلا مورونى، بعد تناولوهما وجبة العشاء فى ويست هوليوود.

وظهر الممثل صاحب الـ 44 عاماً، اثناء خروجه من المطعم، مرتدياً ملابس سوداء، وهو يحاول او يخف وجهة عن عدسات المصورين، الذين نجخوا فى التقاط صور كاملة لصديقته التى تصغره بـ 22 عاماً.

وبحسب مجلية يو أس ويكلي، أكدت مصادر مقربة من نجم الأوسكار، ان الثنائى اتفقا منذ نوفمبر الماضى على زواجهما بشكل رسمى، لحاجة دى كابريو على الانجاب.

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ليوناردو دى كابريو مع صديقته

وشوهد الثنائى لأول مرة فى ديسمبر عام 2017، ومن ثم المرة الثانية فى أحدى أعياد الميلاد بلوس أنجلوس فى يناير 2018، وبدها مهرجان كوتشيلا ببضعة أشهر، وهو ما يظهر علامات التفاهم والراحة بين الثنائى.



ليوناردو دى كابريو

دى كابريو له تاريخ هائل فى مصاحبة عارضات الأزياء، فبعد بروز دوره فى فيلم "تيتانيك" عام 1997، بدأ فى مواعدة عارضة الازياء البرازيلية جيويل بوندشين صاحبة الـ 38، واستمرا فى العلاقة لمدة خمس سنوات، ومن ثم عارضة الازياء الاسرائيلية بار رافيل التى بدأ فى مواعدتها منذ 2005 وحتى 2011، وبعد ذلك علاقته مع عارضة الازياء الدنماركية نينا أكدال صاحبة الـ 27 عاماً، والألمانية تونى جارن صاحبة الـ 26 عاماً، حتى ظهوره مع كاميلا أبنه الممثلة العالمية لوسيلا سولا، صاحبة الـ 43 عاماً.