شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد كليب إيد شيران "Antisocial" مع ترافيس سكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى إيد شيران كليب جديد حمل اسم Antisocial وذلك بالتعاون مع نجم الراب الشهير ترافيس سكوت، والكليب من إخراج ديف مايرز. وأشار موقع pitchfork أن أغنية Antisocial واحدة من أغنيات ألبوم إيد شيران الجديد " No.6 Collaborations Project " الذى تعاون من خلاله مع عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم برونو مارس وكريس ستابلتون وجاستين بيبر وتشانس ذا رابر وكاردلا بلا وغيرهم.

كليب Antisocial (1)

كليب Antisocial (2) Advertisements

كليب Antisocial (3)

كليب Antisocial (4)

كليب Antisocial (5)

كليب Antisocial (6)

كليب Antisocial (7)

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