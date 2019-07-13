شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمها فى لبنان.. حلا شيحة: شكرا مهرجان بياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة حلا شيحة عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان بياف فى لبنان عن دور "صافية" التى قدمته فى مسلسل "زلزال" وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وهو الحفل الذى أقيم مساء أمس ونشرت حلا على صفحة الإنستجرام صورة وعلقت قائلة "شكرا مهرجان بياف".

وشاركت حلا شيحة فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.