شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ابراهيم لـ حماقى: فخورين بوجودنا معاك على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموزع الموسيقى أحمد ابراهيم على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" صورة تجمعه بزوجته النجمة أنغام ومحمد حماقى أثناء مشاركتهم معه الغناء على المسرح فى الحفل الذى اقيم بمدينة جدة بالسعودية والذى رفع شعار كامل العدد وشهد حضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربى .

وقال أحمد ابراهيم : "فخورين بمشاركتك المسرح، مزيد من النجاح والتألق".

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وكانت أنغام قد تألقت فى حفل لها على مسرح القرية التراثية فى مدينة الباحة بالسعودية لأول مرة والتى حققت نجاح كبير من خلاله وشهد عدد كبير من جمهورها وقدمت خلاله عدد من أغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" وأغانيها القديمة .

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم، مثل شيرين عبد الوهاب، التى تعاون معها فى: "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفينها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة"، كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"، ومع رامى جمال بـ"اوعدينى"، و"اتفضل امشى"، و"ماتنسي "، و"ضعفت"، و"إزاى هنرجع"، و"ربنا يخليك ليا"، وقدم أغانى مميزة مع نانسى عجرم.