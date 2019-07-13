شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم الفن والغناء فى مرحلة الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع فكرة صور الشيخوخة التى شهدت إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات، ولكن حرص الفنانين مع متابعيهم على صفحات التواصل الاجتماعى بظهور لهما في مرحلة الشيخوخة.

ومن أبرز النجوم الذى حرص على إبراز ملامهحم فى الكبر على السوشيال ميديا،رامى جمال وعادل حقى ومحمد دياب وشيماء سيف، وحسام داغر، وريم البارودى.



