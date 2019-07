إيرادات الجمعة.. "Spider Man" يحافظ على الصدارة و"Godzilla" بالمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 12 يوليو، إيراد قُدر بـ899 ألفًا و418 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 707 آلاف و212 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 444 ألفًا و619 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 302 ألف و92 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 102 ألف و506 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 71 ألفًا و374 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 70 ألفًا و282 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 69 ألفًا و342 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "The Amityville Murders" بطولة John Robinson، بعد تحقيقه 66 ألفًا و140 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Secret Life of pets 2" بطولة Patton Oswalt، محققًا 18 ألفًا و641 جنيها.