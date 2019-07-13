خاص| عمر الشناوي يدخل "حواديت الشانزليزيه" و"بلا دليل" الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يعيش الفنان عمر الشناوي، حفيد النجم الراحل كمال الشناوي حالة من النشاط الفني، إذ انضم لفريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ومسلسل "بلا دليل".

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تعاقد على العملين مع شركة "سينرجي" المنتجة، وهو الآن في مرحلة التحضيرات النهائية.

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وأوضح أنه سيقوم بتصوير العملين في نفس الوقت، إذ من المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده في العملين خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن فريق عمل مسلسل "بلا دليل"، انطلقوا في تصوير المشاهد الأولى اليوم السبت، وسيلحق هو بهم منتصف هذا الأسبوع.

مسلسل "بلا دليل" ينتمي لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة ويتكون من 45 حلقة، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم "درة، خالد سليم، أحمد كرارة، حازم سمير، مها نصار، ومن إخراج منال الصيفي.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد.