بالصور| وصول يحيى الفخراني وفريق "الملك لير" إلى جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل الفنان يحيى الفخراني وفريق عمل "الملك لير" بعد ظهر اليوم السبت إلى مدينة جدة، استعدادًا لتقديم المسرحية في المملكة العربية السعودية، بدءًا من الأربعاء المُقبل على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر الجنوبية في إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافي .

ومن المقرر أن تعقد أسرة العمل مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد بأحد الفنادق الكبرى في جدة للكشف عن تفاصيل العروض .

وأوضح المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة للعرض والمشرف الفني على العرض، أن العمل يجري على قدم وساق -منذ انتهاء عروض ٣ أيام في الساحل بجدة للفنان محمد هنيدي الأسبوع الماضي- للانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال العرض والبروفات للملك لير .

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وأعرب الهواري عن تفائله بنجاح عروض كايرو شو في المملكة، وبخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته "3 أيام في الساحل"، إذ نفذت تذاكر كافة أيام العرض بعد نصف ساعة فقط من طرحها للجمهور .

وأكد مصدر مسؤول بموسم جدة الثقافي أن الإقبال على مسرحيات كايرو شو كبير لأنها تحترم المشاهد السعودي على مستوى المحتوى والجودة باعتبارها نموذجًا للمسرح في الوطن العربي .

مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.