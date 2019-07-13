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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
علق الفنان محمد محسن، على تحدي العمر الذي حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب محسن في تغريدة له عبر صفحته بموقع "توتير": "صحيت لقيت الناس كلها عواجيز أنا نمت أد ايه حد يفهمني اللي بيحصل".
كان عدد من النجوم خاضوا هذا التحدي، منهم "أحمد عز، ريم البارودي، نادين نجيم، أحمد فهمي، بلقيس، ساموزين، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، محمد رشاد وزوجته مي حلمي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محسن تعليقًا على "تحدي العمر": "هو أنا نمت اد ايه؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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