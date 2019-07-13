أحمد صلاح حسني: هذه أسباب خروج المنتخب المصري من "الأمم الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

شارك الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بالأسباب التي يرى أنها أدت لخروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب صلاح: "الدوري ومؤجلاته والتذبذب الغير مبرر كان له دور سلبي على المنتخب بدنيًا.. اللعيبة مش عارفة تشيل رجليها ده جزء لا يتعدى ٣٠٪ من أسباب الفشل".

وأضاف: "الباقي روح لعيبة، وضعف مدرب، ومكابرة غير مبررة في اختيار القائمة، ومشاكل أخرى حول المنتخب مع الاتحاد، كل شي كان متوقع والفشل كان متوقع".

يُذكر أن المنتخب الوطني خرج من الدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا عقب الهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.