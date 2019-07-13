- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
خاض الفنان أحمد عز تجربة تحدي العمر الذي انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر عز صورة تخيلية وهو في سن الـ 80، بعد خضوعه للتحدي عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" وعلق: "جدو عز".
كان عدد من النجوم خاضوا التحدي، منهم ريم البارودي ونادين نجيم، وساموزين، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، ومحمد رشاد وزوجته مي حلمي.
وينتظر الفنان أحمد عز طرح فيله الجديد "ولاد رزق 2"، والمقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، كما يعرض به حاليا فيلمه "الممر".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز يشارك في تحدي العمر: "جدو عز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.