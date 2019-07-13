أحمد عز يشارك في تحدي العمر: "جدو عز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

خاض الفنان أحمد عز تجربة تحدي العمر الذي انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عز صورة تخيلية وهو في سن الـ 80، بعد خضوعه للتحدي عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" وعلق: "جدو عز".

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كان عدد من النجوم خاضوا التحدي، منهم ريم البارودي ونادين نجيم، وساموزين، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، ومحمد رشاد وزوجته مي حلمي.

وينتظر الفنان أحمد عز طرح فيله الجديد "ولاد رزق 2"، والمقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، كما يعرض به حاليا فيلمه "الممر".