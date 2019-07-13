إيمي سالم في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة إيمي سالم، جمهورها عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت "إيمي" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير من اللون "البني"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمي سالم، مسلسل "طلقة حظ"، الذي عُرض في رمضان الماضي بطولة الفنان مصطفى خاطر.
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