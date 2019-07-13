وائل كفوري يطل على جمهور جدة.. الأحد

مفاجأة كبيرة ينتظرها جمهور وائل كفوري بعد الإعلان عن تفاصيل حفلته الأولى في المملكة، ضمن فعاليات «موسم جدة»، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح باب حجز تذاكر حفلة الفنان وائل كفوري في موسم جدة، والتي تعتبر أول حفلة له بالسعودية، ويحيي وائل كفوري حفلة في 14 يوليو على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.

وشهد موسم جدة عدة حفلات جماهيرية كبيرة لنجوم الغناء وآخرها حفلة الفنانين هاني شاكر وراشد الماجد، ومن قبلهما عدد من النجوم مثل محمد عبده وعبادي الجوهر ومحمد حماقي وعمرو دياب بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين مثل مارشميلو وأفروجاك وغيرهما. وكان الفنان وائل كفوري قد احتفل أخيراً بنجاح أغنيته المنفردة الجديدة «استشبهت فيكي»، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة استماع عالية على يوتيوب ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين ونصف المستمع في أسبوعين من طرحها، ومن المقرر أن يعلن وائل كفوري عن حفلات عدة له خلال موسم الصيف الحالي بعد إطلاق الأغنية وحفلته بالسعودية.