من كلمات تركي آل الشيخ.. بالفيديو: راشد الماجد يطرح أغنيةً جديدة بعنوان “بترجعين”

طرح الفنان راشد الماجد عملاً غنائيا جديداً بعنوان “بترجعين” من كلمات تركي آل الشيخ وألحان نواف عبدالله. وتقول مطلع كلمات الأغنية: “ترجعين لو قلت لك.. إني أحبك للأبد.. بترجعين لو جيت لك.. بكرة على آخر وعد “. وتأتي هذه الأغنية امتدادا لتعاونات جمعت تركي آل الشيخ وراشد الماجد ونواف عبدالله طوال عدة سنوات.

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