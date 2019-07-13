الليلة.. كارول سماحة تحيي حفلًا غنائيًا في سوريا

تستعد الفنانة كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان ليالى، وذلك مساء اليوم، السبت، فى قلعة دمشق بسوريا.
ومن المقرر أن تقدم كارول خلال الحفل بمجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها على المسرح.
يذكر أن المطربة كارول سماحة، تستعد لإحياء حفل غنائي ساهر لها في تونس يوم 9 أغسطس المقبل، على هامش فعاليات الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي في تونس.
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