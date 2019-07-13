الثلاثاء.. أحمد السعدني يلتقي جمهوره في المعهد القومي للأورام

أعلن الفنان أحمد السعدني استعداده لزيارة مرضى المعهد القومي للأورام، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو، ودعا محبيه وجمهوره للالتقاء به هناك، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
فكتب السعدني عبر حسابه: "صباح الخير حكون في المعهد القومي للأورام يوم الثلاثاء 2 ظهراً ان شاء الله اللي عايز ييجي زياره معايا ميجيش ايده فاضيه نحاول نلم تبرعات و هدايا و نتصور كلنا
يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "زي الشمس"، الذي قام ببطولته في موسم دراما رمضان الماضي إلي جانب كل من: دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، سوسن بدر، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.
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