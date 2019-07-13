بالفيديو.. ديانا حداد تكسر حاجز مليون والنصف مشاهدة بأغنية "أحبك وكذا"

حققت أغنية "أحبك وكذا"، للمطربة ديانا حداد، مليونا و 500,685 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور عشرة أيام على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وجددت ديانا من خلال "أحبك وكذا"، تعاونها مع الملحن علي صابر، بعد النجاح الكبير لأغنية "إلا هنا"، والأغنية من كلمات الشاعر فراس الحبيب، توزيع موسيقي لمحب الراوي ماستر طوني حداد.



تأتي أغنية "أحبك وكذا" ضمن مجموعة أغنيات منفردة ستطرحها ديانا حداد خلال الفترة الصيفية، حيث باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة من ناحية التسجيل والتنفيذ الى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



الأغنية كاملة من هنا...



