حققت أغنية "أحبك وكذا"، للمطربة ديانا حداد، مليونا و 500,685 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور عشرة أيام على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وجددت ديانا من خلال "أحبك وكذا"، تعاونها مع الملحن علي صابر، بعد النجاح الكبير لأغنية "إلا هنا"، والأغنية من كلمات الشاعر فراس الحبيب، توزيع موسيقي لمحب الراوي ماستر طوني حداد.
تأتي أغنية "أحبك وكذا" ضمن مجموعة أغنيات منفردة ستطرحها ديانا حداد خلال الفترة الصيفية، حيث باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة من ناحية التسجيل والتنفيذ الى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
الأغنية كاملة من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ديانا حداد تكسر حاجز مليون والنصف مشاهدة بأغنية "أحبك وكذا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.