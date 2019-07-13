بالصور.. تريند كبار السن أحدث تقاليع نجوم الفن على السوشيال ميديا

دائما ما يسعى نجوم الفن وراء تريندات السوشيال ميديا خاصة الفكاهية منها والتي تُخرجهم ولو لدقائق قليلة من ضغوط العمل وتعطيهم فرصة للتواصل مع متابعيهم بشكل خارج عن المألوف، ولكن هذه المرة كان للتريند الجديد صدى كبير وانتشار واسع بين عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، وهو عبارة عن تحويل الشباب إلى عجائز عن طريق تغيير ملامح الوجه من خلال تطبيق معين.

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة ظهر فيها بعد أن قام بتحويلها عن طريق التطبيق الجديد، الذي أضفى عليها شكلا تقريبيا لملامح وجهه التي سيظهر بها عند وصوله الى عمر الـ70 أو الـ80 تقريبًا، وكان فيها أقرب الشبه بالممثل الأمريكي "هيو جاكمان" من فيلم "X Men".





بينما وجدت المطربة الإماراتيه بلقيس

فتحي أنها تشبه جدتها كثيرًا بعد تحويل صورتها، حيث بدت فيها أكبر سنًا بعمر الثمانين تقريبًا، فعلقت: "شكلي المحتمل في ال٧٠ او ٨٠ اذا امد الله بعمري ان شاء الله.. أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها.. بالمناسبة الصورة مطابقة ١٠٠٪؜ شكليا لجدتي من والدي الزهراء رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها".

أما الفنان أحمد عز فقد نشر صورته وقد غطى رأسه الشعر الأبيض تماما، وعلق مازحًا: "جدو عز"، ليرد متابعيه "أحلي جدو".



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وشبهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم نفسها بعد تحويل شكلها بإحدي بطلات المسلسل المكسيكي "أنت أو

لا أحد"، فعلقت على الصورة التي نشرتها، وقالت: "على عمر ٨٠ يمكن ما بعرف.. أهم شي الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط وما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟.. حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل أنت أو لا أحد ".

أما الفنان تامر فرج فشارك في التريند لكن على طريقته، حيث نشر صورة عبر حسابه بانستجرام لم يحول فيها ملامحه بل ارتدي ملابس بيضاء ووضع شعرا مستعارا طويلا جدا ولحية باللون الأبيض، وعلق قائلًا: "يعني أنام كام ساعة أصحى ألاقيكو عجزتوا كلكم.. هو أنا غبت في النوم قوي كدا".



نشرت الفنانة منه فضالي صورتها قبل التحويل وبعدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "احم احم وانا عندي ٧٠ سنه هههه".



نشرت أيضًا الممثلة البحرينية هيفاء حسين صورتها قبل وبعد التحويل وهي ترتدي غطاء رأس أسود، وكتبت: "مع الهبة.. طلعت لكم صورة جديدة قبل اسبوعين فقط.. وبدون مكياج ولا فوتو شوب وتجاهلوا حواجبي.. المهم انها افضل صورة".

