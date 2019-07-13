ليوناردو دي كابريو يخطط للزواج

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كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 03:53 مساءً - كشف موقع ” Us Weekly ” وفقا لتقرير قام بنشره عن استعداد النجم العالمي ” ليوناردو دي كابريو ” للإقدام على خطوة الزواج من عارضة الأزياء ” كاميلا مورنو ” .
وجاء ذلك بعد فترة طويلة من ارتباط ليوناردو صاحب ال 44 عاما بكاميلا صاحبة ال 21 عاما ورغبته في الإنجاب .
إلى جانب تمتعهما بعلاقة رومانسية مستقرة رغم فارق السن بينهما وإنهما متفاهمان وبالتالى فإن الإعلان عن الزواج قد يكون قريباً خلال الفترة المقبلة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.