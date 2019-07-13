ليوناردو دي كابريو يخطط للزواج

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 03:53 مساءً - كشف موقع ” Us Weekly ” وفقا لتقرير قام بنشره عن استعداد النجم العالمي ” ليوناردو دي كابريو ” للإقدام على خطوة الزواج من عارضة الأزياء ” كاميلا مورنو ” .

وجاء ذلك بعد فترة طويلة من ارتباط ليوناردو صاحب ال 44 عاما بكاميلا صاحبة ال 21 عاما ورغبته في الإنجاب .

إلى جانب تمتعهما بعلاقة رومانسية مستقرة رغم فارق السن بينهما وإنهما متفاهمان وبالتالى فإن الإعلان عن الزواج قد يكون قريباً خلال الفترة المقبلة .

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