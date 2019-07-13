أجاي ديفجان يكشف سر الزواج الناجح مع كاجول

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قد يكون الوقوع في الحب والزواج من الحبيب أمر مثالي قد يحدث دائما في الروايات الرومانسية، التي تطفي صفات ليست موجودة أو أصيلة بالواقع المُعاش، ولكن الحياة ليست “دائمًا” شراعًا سهلًا ولا تظل نتائجها كما هي متوقعة.

فهناك في الحياة صعودًا وهبوطًا، يصل بالجميع إلى أعلى المستويات ثم يهبطوا إلى القيعان، لكن يظهر الحب الحقيقي عندما يبقى الزوجان معًا جنبًا إلى جنب خلال أوقات الاختبار، لذلك يصنع أجاي ديفجان وكاجول واحدة من أقوى العلاقات الزوجية في بوليوود.

في مقابلة حديثه كشف أجاي عن سر حياته الزوجية الناجحة لمدة 20 عامًا من كاجول، فـ منذ اليوم الذي بدأ فيه كلاهما التعارف وحتى الآن، كان أجاي وكاجول يدعمان بعضهما البعض بشكل قوي.

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نقلت مجلة “فيلمفير” عن الممثل قوله “انها لا تزال هي نفسها، ولقد بقيت أنا نفسي، كلانا لم يتغير، هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

في وقت سابق، في لقاء، ذكرت كاجول وجهة نظرها فيما يتعلق بحياتهما الزوجية، وقالت: “أعتقد أن علاقتنا تميزت فقط لأنني أتكلم كثيرا، وانه يستمع بهدوء، لذا، فإن سر لدينا حياة زوجية سعيدة هو أن أجاي لا يقول الكثير. ولدينا أصدقاء قليلين”.

الجدير بالذكر أن الكثيرين كانوا قد شككوا في نجحا حياتهما الزوجية، ومع ذلك، أثبت الثنائي خطأ الجميع في كيفية تمكنهم من التألق كأقوى زوجين في السينما، لقد مر ما يقرب من عقدين من الزمان على زواجهما والعلاقة بينهما لا تزال متوهجة.