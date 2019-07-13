صافيناز تشعل صيف مارينا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الراقصة الأرمينية صوفينار الشهير بصافيناز، حفلًا كبيرًا بشاطئ وايت بيتش بمارينا 5 وسط حضور الآلاف من محبيها.

وقام بتنظيم الحفل إيهاب وهاني إلياس وبحضور الفنان عصام كاريكا، ومصمم الأزياء أحمد فايز، وقدمت صافيناز مجموعة كبيرة من الرقصات الشرقية على أنغام الدجى ومنها “لا لا، وعم يا صياد”.

كما أشعلت الحفل برقصها على أغنية الهضبة “دة لو يتساب”، و”بابا”، لمحمد رمضان واستمر الحفل حتى غروب الشمس والتقطت العديد من الصور التذكارية مع الجماهير.