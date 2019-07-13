القبض على المطرب الأمريكي أر كيلي بتهمة الإتجار الجنسي

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
قامت الشرطة الفيدرالية الأمريكية، بإلقاء القبض على المغنى الأمريكي، ولاعب كره السلة السابق، أر كيلي، فى مدينة شيكاغو، بتهمة الإتجار الجنسى وتسهيل الجنس للراغبين.
ووفقا لوسائل أعلام أمريكية، فإن المطرب العالمى، متورط فى ثلاثة عشر تهمة مختلفة، منها استغلال الأطفال فى تصوير المواد والأفلام الإباحية وعرقلة العدالة.
وسوف يتم نقل المطرب العالمي إلى مدينة نيويورك الأمريكية، استعدادا لمحاكمته فى تلك التهم التى وجهت اليه، بالإضافة إلى فتح قضايا اعتداء جنسي يعود تاريخها إلى أواخر عام 1990.
و بحسب جريدة فاريتى، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كيلي البالغ من العمر 52 عاما، فى الفترة الأخيرة، ومنها 10 تهم تتعلق بالإساءة الجنسية فى فبراير الماضى، والتى سوف يتم ضمها إلى قوائم التهم التى يواجهها.
والجدير بالذكر أن أكبر التهم الموجهه إلى كيلي، هى الاعتداء الجنسي الاجرامى المشدد، والتى تصنف جنايه من الفئة العاشرة ويعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن من 6 أشهر إلى 30 عاماً اذا تم إدانة المتهم، بالإضافة الى تهمة الاساءة الجنسية للضحية.
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