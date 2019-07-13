فيديو.. الفنانة السورية وعد البحري تنهار باكية داخل المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية وعد البحري لعملية تكميم معدة، وذلك في محاولة منها لإنقاص وزنها الذي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وعد قالت، خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها اتخذت هذا القرار حفاظاً على صحتها بعد زيادة وزنها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة على رغبتها في الظهور بكامل لياقتها بحسب ما يتطلبه عملها الفني.

الفنانة السورية انهارت باكية خلال الفيديو، مؤكدة أنها تعرضت للتنمر كثيرا بسبب زيادة وزنها، حيث قالت باكية: “الواحد بيبقى عارف أنه تخين وأنه تعبان ومحدش بيحب أنه يبقى تخين.. في ناس كتير جرحتني حتى في الوسط الفني قالوا دي تخنت خلاص وانتهت فنيا”.

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وأضافت: “لأ أنا مانتهتش فنيا الحمد لله.. علشان تخنت بس؟.. انتوا اللي عايزين تنهوني فنيا لأنكم ناس حقودة ومعندكمش ضمير”.

وكانت وعد البحري قد نشرت مؤخرا صورة لها من داخل المستشفى، طالبة من متابعيها الدعاء، وقد بدت في الصورة، موضوعة على جهاز تنفس صناعي، وارفقتها بتعليق كتبت فيه: «الحمدلله على نعمة الصحة ورحمة الله.. ادعو لي »، حيث تفاعل فانز النجمة السورية مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات اعربوا فيها عن قلقهم على حالتها الصحية، متمنيين لها السلامة والشفاء العاجل.